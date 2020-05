Ka-ching: Rihanna staat weer bijna bovenaan in een prachtig toplijstje

Rihanna is de derde best verdienende artiest in Verenigd Koninkrijk, zo meldt The Times. Het Verenigd Koninkrijk? Huh, Rihanna is toch een Amerikaanse? Yes, maar de zangeres verhuisde vorig jaar Londen en voilà, dat heeft haar geen windeieren gelegd.

De Britse krant The Times publiceerde gisteren aar ‘Rich List’ en op die felbegeerde lijst was Rihanna een van de nieuwkomers. Volgens The Times heeft Riri een vermogen van 468 miljoen pond, omgerekend bijna zo’n 530 miljoen euro.

Paul McCartney

Die inkomsten vloeien voort uit, natuurlijk, haar muziek, maar ook absoluut uit haar beautymerk, lingerielijn en modehuis. De 32-jarige zangeres hoeft alleen nog maar musicalproducent Andrew Lloyd Webber en ex-Beatle Paul McCartney voor zich te dulden. Zij staan op een gedeelde eerste plek met een vermogen van zo’n 800 miljoen pond.

Ed Sheeran

Een andere opvallende stijger in de lijst is Ed Sheeran. De 29-jarige zanger heeft volgens de krant een vermogen van 200 miljoen pond en is daarmee de rijkste Brit onder de 30 die dat voor elkaar heeft gebokst. In het algemeen klassement deelt Ed de tiende plaats met zangers Rod Stewart en Sting.

Fans van Rihanna wachten al drie jaar op nieuwe muziek. Toch lijkt Rihanna zelf er niet echt mee te zitten. Zij bouwt rustig verder aan haar imperium en maakt zich steeds harder voor goede doelen. Zo zet ze zich in voor huiselijk geweld en grijpt ze haar speechmomenten aan om issues als ongelijkheid aan de kaak te stellen.

