Powerwoman: Rihanna steunt slachtoffers van huiselijk geweld

Rihanna heeft samen met de baas van Twitter een mega donatie gedaan voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld tijdens de coronacrisis. De zangeres en de CEO doneerden samen 4,2 (!) miljoen dollar (ruim 3,8 miljoen euro).

Het geld gaat naar een noodfonds in Los Angeles. Deze gemeente maakte onlangs bekend dat het vanwege maatregelen als social distancing en quarantaines dagelijks mensen moet wegsturen bij de opvanghuizen.

Huiselijk geweld

Experts vrezen dat huiselijk geweld oplaait nu slachtoffers en daders zich de hele dag in dezelfde ruimte bevinden. Met het geld van Rihanna en Jack Dorsey worden extra opvangplekken geregeld. De afgelopen weken is er wereldwijd een grote toename van huiselijk geweld te zien. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 1 op de 3 vrouwen wereldwijd te maken met fysiek of seksueel geweld, meestal gepleegd door hun partner. Maar door de coronamaatregelen lijkt dat aantal steeds meer te groeien.

Rihanna

De zangeres doet de donatie vanuit haar Clara Lionel Foundation, een stichting die onderwijs en noodhulp over de hele wereld financiert. Eerder deze week deed ze samen met de stichting van Jay-Z al een donatie van 2 miljoen voor hulp met de bestrijding van het coronavirus in New York en Los Angeles. Ook zangeres Pink heeft een enorm bedrag gedoneerd. Nadat zij en haar zoontje zelf positief getest werden op COVID-19, doneerde ze 1 miljoen dollar (zo’n 925.000 euro) in de hoop dat testmateriaal breder beschikbaar wordt in de Verenigde Staten.

