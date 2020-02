Powervrouw! Rihanna geeft een krachtige speech over ongelijkheid

Tijdens de NAACP Image Awards heeft Rihanna wederom laten zien wat voor powervrouw ze eigenlijk is. De zangeres mocht afgelopen weekend de zogeheten President’s Award, een ereprijs, in ontvangst nemen. Ze pakte haar moment op het podium en bracht een krachtig statement naar buiten over de ongelijkheid in de wereld. Go RiRi!

Tijdens de NAACP Image Awards in Los Angeles werden prijzen uitgereikt aan gekleurde artiesten die bijzondere prestaties hebben verricht op het gebied van film, televisie en muziek.

‘Samen fixen we dit’

‘Het gaat vanavond niet om mij’, opende de zangeres haar speech. ‘Alles wat ik heb gedaan, is maar een heel klein deel van al het werk dat er wordt gedaan in deze wereld.’ Daarmee had Rihanna het over de wereldwijde strijd voor gelijkheid en de verbetering van de positie en erkenning van prestaties van mensen met een gekleurde huidskleur. ‘Als er één ding is dat ik heb geleerd, is dat we deze wereld alleen sámen kunnen fixen’, gaat Rihanna verder. ‘Dat lukt ons niet zonder elkaar, ik kan dat niet vaak genoeg benadrukken.’

Saamhorigheid

Rihanna merkt op dat er vandaag de dag maar weinig sprake is van saamhorigheid onder de mensen en dat dit ligt aan de mentaliteit van de samenleving. ‘Die mentaliteit van: het is jouw probleem, niet die van mij. Het is een probleem dat vrouwen hebben. Het is een probleem dat gekleurde mensen hebben. Het is een probleem dat arme mensen hebben’ vervolgt de zangeres haar speech.

‘Tell ‘m to pull up’

‘Hoeveel mensen in deze zaal hebben collega’s, partners en vrienden van andere rassen, geslachten of religies?’, vraagt de zangeres zich hardop af, waarna een voor een bijna alle handen in de lucht gaan. ‘Als zij jou aardig vinden, leuk vinden, dan is dit óók hun probleem. Dus als wij de straat op gaan en protesteren, zeg dan tegen hen dat ze ook mee moeten doen. Tell ‘m to pull up. Stel je eens voor wat we sámen zouden kunnen bereiken.’

De volledige speech kijk je hieronder terug.

