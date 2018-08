Rihanna twittert aan Rutte: doneer 100 miljoen aan het onderwijs (en politica Kaag reageert)

Rihanna vroeg in een tweet aan minister-president Mark Rutte en Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, om geld (100 miljoen om precies te zijn) voor onderwijs voor kinderen in derdewereldlanden. ‘Ik weet dat Nederland in februari pleitte voor wereldwijd onderwijs, dus ik zou graag willen dat jullie mij steunen’, aldus RiRi.

Dit was de volledige tweet van de superster:

“Hi Sigrid Kaag en Mark Rutte. Ik weet dat Nederland in februari pleitte voor wereldwijd onderwijs, dus ik zou graag willen dat jullie me steunen! Gaan jullie 100 miljoen dollar geven voor GPforEducation op het Global Citizen Festival op 29 september? Dank je!” aldus Rihanna. De zangeres sluit af met Clara Lionel Foundation, haar stichting voor hulp aan kinderen in arme landen.Het Global Citizen Festival in New York is gratis, maar alleen toegankelijk voor mensen die zich inzetten voor de acties van Global Citizen. Deze organisatie zet zich in om extreme armoede in de wereld aan te pakken.

Toen bleef het even stil, maar zojuist reageerde politica Kaag met het volgende:

“Hi Rihanna, dit klinkt als muziek in onze oren. Nederland steunt het onderwijs altijd. Alles wordt volgende maand bekendgemaakt in New York. Hopelijk zie ik je daar.”

Stay tuned, het is zo 29 september…

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP

