Oh nana, what’s her name? Rihanna vindt dubbelganger op TikTok

We moesten een paar keer met onze ogen knipperen, want dachten toch echt dat Rihanna onder een schuilnaam videootjes op TikTok maakte. Maar het blijkt een andere vrouw te zijn, die zich met recht de dubbelganger van de zangeres mag noemen.

Het betreft Priscilla Beatrice, een vrouw die gezegend is met vrijwel alle bloedmooie features die Rihanna ook heeft. Lees: prachtige huid, lichte ogen en donker haar, volle lippen en hoge junkbeenderen. En de nodige sassyness, natuurlijk.

Lookalike

Priscilla plaatste meerdere video’s waarin ze de meest kenmerkende looks van Riri namaakt, waardoor je al helemaal geen verschil meer ziet tussen haar en de échte Rihanna. Met ingevlochten haar, dé cat eye oog make-uplook en haar typerende glimmende highlighter om maar wat te noemen.

Reactie van Riri zelf

Haar TikTok filmpjes leveren heel wat views op, zóveel dat Rihanna de video’s ook zag. Ze liet zelfs een reactie onder een van de filmpjes achter. ‘Waar blijft je album, sis’, grapte de zangeres. Dit zorgde natuurlijk voor de nodige extase bij de TikTokker.

‘De echte @badgalriri zag mijn video en gaf er een reactie op. Weet je wat ik nu voel ??? Ik kan niet stoppen met huilen van emotie !!!! Van geluk!!!!! Het is een droom!!!’, aldus Priscilla. We feel you, girl.

Bron: TeenVogue | Beeld: Getty