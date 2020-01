Terwijl de hele wereld kreunt en steunt bij de foto’s van Brad Pitt en Jennifer Aniston, ontvouwt zich elders in Hollywood ook een onheilspellend liefdessprookje: Rihanna is weer vrijgezel.

En dat vinden we vrij shocking nieuws, want Rihanna hield haar relatie met multimiljonair Hassan Jameel goed geheim. Toch heeft hun zorgvuldigheid niet mogen baten: na drie jaar is hun relatie nu voorbij. Teminste, als we een geheimzinnige bron van Us Weekly zouden mogen geloven. Waarom het duo uit elkaar zouden zijn, is (voor alsnog) bekend.

Toch moet het gezegd worden: roddels over dat Rihanna weer single zou zijn, komen pak ‘m beet iedere drie maanden voorbij. Dit komt mede omdat Hassan Jameel zich op de achtergrond houdt en fans Rihanna liever met een beroemdheid zien. We noemen een Chris Brown (alhoewel, die liever niet) en Drake. Voordat Rihanna en Hassan officieel een relatie kregen, werd de nu 31-jarige zangeres gespot met prof basketballer Matt Kemp, Drake en zelfs Leonardo DiCaprio.

Mocht Rihanna daadwerkelijk vrijgezel zijn, dan heeft ze genoeg andere dingen om zich op te focussen. How about a new album, RiRi?

