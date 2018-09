Gisteren sloot Rihanna de New York Fashion Week af met haar Savage x Fenty-show. Hier zagen we de allernieuwste collectie van RiRi’s lingerielijn die vorig jaar werd gelanceerd.

Rihanna bracht geen saaie catwalk mee; er lagen groene grasmatten en bergen met zand op de grond. Verder was de ruimte gevuld met planten, rotsen en plantenkassen. Én modellen in alle soorten en maten.

Vrouwelijkheid staat centraal

Zoals we gewend zijn van Rihanna stond ook deze show in het teken van diversiteit. Zo bestaat haar make-uplijn, die ze vorig jaar lanceerde, uit veertig verschillende kleuren foundation. Bij de fashionshow zagen we lichte tot donkere modellen en van slank tot plus-size. Rihanna heeft gekozen voor maten van 32A tot 44DD in beha’s en van XS tot 3X in broekjes. Ook liepen er twee zwangere vrouwen mee, waaronder een danseres. ‘Ik wil dat vrouwen hun schoonheid erkennen,’ aldus Rihanna.

Bekijk de fashionshow hieronder terug.

Bron: Vogue | Beeld: Getty Images