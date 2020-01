Rihanna laat zich weer van haar meest artistieke kant zien en heeft de handen ineen geslagen met iD-magazine. Samen maken ze een eenmalige zeer exclusieve editie van Rihannazine.

Van het special limited edition magazine zullen slechts 5.000 stuks te koop zijn. Om maar gelijk het slechte nieuws te brengen: de online pre-orders zijn al uitverkocht. Een beperkt aantal issues van Rihannazine ligt vanaf 27 januari in de schappen in Nederlandse winkels.

Rihannazine

Maar waarom zou je dit tijdschrift willen? Nou, door het schaarse aantal is het natuurlijk (natúúrlijk) een collectors item. Maar je wilt het tijdschrift ook omdat de gerenommeerde fotograaf Mario Sorrenti alle foto’s heeft geschoten. In het tijdschrift zijn drieënveertig door Rihanna en iD geselecteerde mensen geportretteerd. Dit zijn volgens Rihanna en iD magazine stuk voor stuk mensen die inspirerend en progressief zijn op het gebied van cultuur, kunst, mode en activisme. Dan mag je denken aan namen als Gigi Hadid, Paloma Elsesser en Ylang Ylang Poon. Kortom, vrouwen van alle kleuren, maten en beroepen. Vastgelegd in hun elegantie, met een rauw randje. Precies zoals we van Rihanna gewend zijn.

Rihanna omschrijft het Rihannazine zelf als: ‘Voor mij representeert dit hele speciale nummer van iD verandering en cultuur. Het is toegewijd aan mensen die op een progressieve manier de gemeenschappen binnen mode, muziek, kunst en activisme hervormen en daarmee een inclusievere en meer diverse toekomst creëren.’

Rihanna boek

Afgelopen november (net op tijd voor de feestdagen) bracht Rihanna ook al een luxe koffietafelboek uit. Het boek bevat nooit eerder vertoonde foto’s uit Rihanna’s carrière. Geen zin om te jagen om het magazine? Het boek is vast nog op voorraad 😉