Rijk over Expeditie Robinson: ‘Ik viel ook tien keer per dag flauw’

Dat de strijd op de balkproef oneerlijk was, schreven we gisteren al. Maar Rijk geeft nu aan dat hij er lichamelijk tijdens Expeditie Robinson nog veel slechter aan toe was dan gedacht.

Rijk laat namelijk weten aan RTL Boulevard dat hij wel tien (!) kilo is afgevallen tijdens zijn tijd op Duivelseiland. Maar dat niet alleen: hij is meerdere malen flauwgevallen en had dus ook echt moeite om zich te concentreren tijdens de balkproef. Geen eerlijke strijd, we zeiden het.

Tien keer per dag

Hij verklaart aan Fatima Moreira de Melo: ‘Ik kon mijn lichaam niet meer op temperatuur houden en kon niet meer lopen. Ik dacht dat het erbij hoorde. Ik kwam er pas achter toen Kim bij mij op het eiland kwam dat het niet normaal was hoe ik me voelde. Toen was het al te laat. Ik viel ook tien keer per dag flauw. (…) Zelfs toen ik terugkwam in Nederland ben ik nog flauwgevallen.’ Damn.

Last minute

En dat vrijwel zonder voorbereiding. Rijk kreeg namelijk last minute pas te horen dat hij mee mocht doen aan Expeditie Robinson. ‘Ik heb zo’n twee uur voordat ik het vliegtuig instapte een zwembroek gekocht. Ik heb me niet kunnen voorbereiden, kon bijvoorbeeld geen vuur maken of iets. Maar Berdien heeft me dat allemaal geleerd.’

Rijk Expeditie Robinson

Toch hoeft hij geen twee keer na te denken over nog een deelname. ‘Ik heb toch niet echt de Expeditie meegemaakt. Ik heb de film Cast Away meegemaakt, dat is iets heel anders. Ik zou sowieso meedoen, met de voorwaarde dat er geen Duivelseiland meer is.’ Ook de kijker ziet hem graag terug, er is al een heuse petitie gestart om Rijk te laten terugkeren. ‘Ruim 1500 mensen hebben al getekend om mij terug te laten keren in 2020. Heel lief, ik heb heel veel medeleven gekregen van de kijkers.’

Bron: Boulevard | Beeld: RTL