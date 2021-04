Je ripped jeans ‘heel’ houden? Zo voorkom je verdere scheuren

Ripped jeans zijn hartstikke leuk en hip, maar wel soms iets minder praktisch. Voor je het weet stap je met je hele voet in het gat. RIP broek, of toch niet helemaal? Op deze manier voorkom je verdere scheuren in je favoriete broek.

Je zult merken dat als je scheur (in je broek) groter wordt, dat dat vooral naar de zijkanten gebeurt. Dus wat moet je doen? Juist, deze zwakke plekken verstevigen.

Ripped jeans scheuren

Deze tips der tips komt van Refinery29. Zoek ergens opstrijkbare stukjes jeans en een kind kan de was doen. Deze lapjes vind je online, maar bijvoorbeeld ook bij HEMA. Vervolgens heb je alleen nog een strijkijzer nodig, of bij gebrek daaraan een stijltang.

Strakke broek

Wat ga je doen? Nou, twee kleine, rechthoekige stukjes knippen van dit herstellapje. Broek binnenstebuiten en kijk goed naar waar de scheur wel wat versteviging kan gebruiken. Daar leg je de stukjes op en vervolgens ga je met je strijkbout hier voorzichtig overheen. Super simpel en het voorkomt dat je de volgende keer per ongeluk meer scheur dan broek hebt.

Jeanstrend 2021

Mocht je dan toch bezig zijn, patchwork jeans zijn weer helemaal hip. Deze broeken werden voor het eerst populair in de jaren ’70 en zo zie je maar weer: alles komt terug. In die tijd waren de broeken vooral gemaakt met hand gestikte lappen, maar gelukkig hoef je vandaag de dag niet zelf aan de slag. Of je kunt met bovenstaande techniek toch het zelf gaan proberen!

Verschillende wassingen

Toch is de nieuwste trend wel nét iets anders. Merken brengen een hoop verschillende denim wassingen en texturen bij elkaar, zodat je uiteindelijk een geheel nieuwe look hebt. Voor ieder is er wel wat wils, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat er niks voor jou bij zit.

