‘Riverdale’-actrice Lili Reinhart deelt advies om te dealen met ‘coronakilo’s’

Ze is bloedmooi, getalenteerd en ontzettend succesvol, en tóch krijgt Lily Reinhart geregeld een comment naar haar hoofd geslingerd dat ze ‘te dik’ is’. Op Twitter laat ze zich nu uit over dit onderwerp, en steekt ze mensen die worstelen met hun zelfbeeld een hart onder de riem.

In tijden van corona, waarin we meer thuis zitten dan ooit, de sportscholen dicht zijn en we onszelf opvrolijken met lekkers, is het niet gek dat ons lichaam wat verandert. Maar dat is oké, niet gek en vooral helemaal niet erg. De Riverdale-actrice benadrukt dit, met een Twitter rant vol advies om te dealen met dat hogere getal op de weegschaal. (Mijn tip: knikker die weegschaal sowieso de deur uit)

Negatief zelfbeeld

Het is niet de eerste keer dat Lili zich uitlaat over dit onderwerp. Eerder liet ze al weten jarenlang te hebben geworsteld met een negatief zelfbeeld en onzekerheid, omdat ze een ‘voller figuur’ zou hebben dan veel andere celebrities. Ze wilde dan ook jarenlang afvallen om in het plaatje te passen, maar accepteert zichzelf nu helemaal voor wie ze is.

‘Ik ben in het reine gekomen met mijn lichaam en dat ik niet het soort persoon ben dat je tijdens fashionweek op een catwalk zou zien lopen. Ik heb grotere borsten, ik heb cellulitis op mijn dijen, billen en op mijn buik’, aldus Lili destijds.

Omgaan met kritiek

Omdat ze haar fans deze zelfacceptatie ook graag wil laten ervaren, deelt ze op Twitter een heel relaas over zelfliefde, omgaan met gewichtstoename en hoe je moet reageren op kritiek op je lichaam. Ze laat weten een paar kilo te zijn aangekomen door het vele thuiszitten, en benadrukt dat dit hartstikke normaal is.

Volgens haar is de beste manier om goed in je vel te zitten beseffen dat iedereen onzeker is – de mensen die commentaar leveren op je looks al helemaal. Deze comments moet je zonder pardon langs te heen laten gaan, benadrukt ze. ‘Zelfverzekerder mensen beledigen anderen niet’, schrijft ze. Hear, hear, Lili.

Anyone who comments on your weight gain is incredibly insecure. Confident, level-headed people don’t insult others. Remember that the next time a random person feels the need to comment on your appearance. — Lili Reinhart (@lilireinhart) October 29, 2020

Accept that they are dealing with their own insecurities. And move forward with love. — Lili Reinhart (@lilireinhart) October 29, 2020

