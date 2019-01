Riverdale is terug! De serie is eindelijk weer te zien op Netflix na winterstop

Gelukkig kregen we er loeispannende series en films als YOU en Bird Box voor terug, maar sinds Riverdale half december begon aan z’n winterstop, hebben we tóch het gevoel gehad dat er iets miste. Vooral op donderdagen dan, natuurlijk. Gelukkig is het wachten voorbij: je kunt vandaag éíndelijk weer een gloednieuwe aflevering van de Netflix-hit kijken.

Het derde seizoen Riverdale gaat verder met de negende aflevering: No Exit. Lukt het de gemene Hiram om het ‘gezellige’, lommerrijke Riverdale te veranderen in een nieuw Sodom en Gomorra? Wat gebeurt er met alle patiënten van de Sisters Of Quiet Mercy, die in de ban lijken van de gevaarlijke Gargoyle King?

Weinig positief

En het belangrijkste: hoe gaat het verder met Archie? Onze held verliet Riverdale, om naar de grens te trekken en de inwoners van het stadje te redden. De laatste keer dat we ‘m zagen dwaalde hij door een eng bos. In de trailer voor de nieuwe aflevering zien we hem weer in de bewoonde wereld, maar zijn situatie lijkt er, zeg maar, niet bepaald beter op te worden…

Kom maar door

Na de aflevering van vandaag hebben we nog zes afleveringen van het huidige seizoen te gaan. Door het succes van de serie twijfelen we niet aan een mogelijk vierde seizoen! Aangezien de opnames tot nu toe in het voorjaar startten, hopen we er snel meer over te horen.

Bron: Flair | Beeld: The CW, YouTube