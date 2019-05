Zien: de eerste beelden van de langverwachte ‘Riverdale’ spin-off zijn hier

Nu het derde seizoen van Riverdale is afgelopen, zijn de makers van de populaire tienerserie druk bezig met het vierde seizoen (want ja, die komt er). Waar ze óók mee bezig zijn, is de langverwachte Riverdale spin-off, Katy Keene. Begin dit jaar werd bekend dat zender The CW een pilotaflevering heeft besteld van de serie, die net als Riverdale is gebaseerd op personages uit de Archie-stripreeks. En nu is het dan zover: de eerste beelden zijn vrijgegeven!

Katy Keene

De nieuwe show en Riverdale spin-off Katy Keene, van dezelfde makers als van Riverdale en Chilling Adventures of Sabrina, gaat over vier twintigers in New York. Ze proberen stuk voor stuk een carrière van de grond te krijgen. De hoofdpersoon is Katy, gespeeld door Lucy Hale (Aria uit Pretty Little Liars), die het probeert te maken als modeontwerpster. Dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot, en ook vriendschappen en haar liefdesleven komen op het spel te staan.

Bekend gezicht

Naast het bekende gezicht van Lucy Hale als Katy zien we nog een oude bekende in de serie. Zo speelt Josie uit Riverdale (actrice Ashleigh Murray) ook in de show als… zichzelf. In Riverdale besluit de jonge zangeres op een gegeven moment te gaan touren met haar vader. Ze verhuist naar New York om haar grote doel, een carrière als zangeres, te bereiken. In Katy Keene zullen we dus zien of het Josie lukt haar dromen waar te maken.

In de eerste teaser zien we de vier meiden over wie de serie gaat, waaronder dus Katy en Josie. Bekijk de eerste beelden hieronder:

Beeld: Riverdale, The CW