Goed nieuws voor iedereen die naast Disney, Pipi Langkous en Jip & Janneke óók is opgegroeid met de verhalen van Roald Dahl. Onze favoriete streamingdienst heeft namelijk grootse plannen. Netflix wil een groot aantal van Dahl’s verhalen (opnieuw) verfilmen.

Matilda

En als wij zeggen Roald Dahl, dan zeg jij natuurlijk Matilda. En dat is exact de eerste film die Netflix wil maken. Samen met Sony Pictures slaat Netflix de handen ineen om het verhaal van Matilda op basis van de musical te verfilmen. Dat wordt dus sowieso een andere versie dan de originele verfilming uit 1996.

De uiteindelijke film zal eerst in de Britse bioscopen te zien zijn en daarna wereldwijd via Netflix.

Roald Dahl op Netflix

En daar blijft het dus niet bij. Netflix wil namelijk nog veel meer series en films gebaseerd op de verhalen van Dahl maken. Hierbij mag je denken aan Sjakie en de chocoladefabriek, De Grote vriendelijke reus, de Griezels, Sjakie en de grote glazen lift, Joris en de geheimzinnige toverdrank, Boy en nog veel meer.

Unieke magie

Felicity Dahl, de weduwe van Dahl, legt uit: ‘Onze missie is dat zoveel mogelijk kinderen over de hele wereld de unieke magie en positieve boodschap van de verhalen van Roald Dahl ervaren. Deze samenwerking met Netflix betekent een belangrijke stap om dat mogelijk te maken en is een ongelooflijk opwindend nieuw hoofdstuk voor de Roald Dahl Story Company. Roald zou, weet ik, heel blij zijn.’

Buitengewone werelden

Melissa Cobb, vice president van de kids & family-tak op Netflix, ziet het als een eer om Dahl’s verhalen te verfilmen. ‘Ons onderdompelen in de buitengewone werelden van Roald Dahl-verhalen is een grote eer. We hebben er met enorm veel plezier aan gewerkt. Ook zijn we dankbaar voor het vertrouwen dat de Roald Dahl Story Company en de Dahl-familie in ons team hebben gesteld om meer momenten van gedeelde vreugde te bieden aan gezinnen over de hele wereld. We hebben een grote creatieve ambitie om de reizen van zoveel gekoesterde Dahl-personages opnieuw te verbeelden op frisse, eigentijdse manieren met animatie- en productiewaarden van de hoogste kwaliteit.’

Roald Dahl overleed in november 1990 op 74-jarige leeftijd. Zijn eerste kinderboek, De reuzenperzik, kwam uit in 1961 en het laatste boek dat vlak voor zijn overlijden uitkwam was Esio Trot.

Bekijk hieronder de teaser.

Lees ook:

Al bijna 30.000 coronabesmettingen: 5x ‘virusfilms’ waarin een pandemie de wereld bedreigt