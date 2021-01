Dat mensen na een periode van ellende wat licht kunnen gebruiken, dat begrijpen we allemaal. Krijgen we dan een herhaling van de roaring twenties (je weet wel, die periode in de vorige eeuw waarin iedereen in zo’n beetje een galajurk naar de supermarkt ging) als de coronapandemie eindelijk achter ons ligt? Arts en socioloog Nicholas Christakis, verbonden aan Yale University, voorspelt op basis van historische patronen dat rond 2024 een tweede ‘roaring twenties’ zal beginnen.

Christakis bracht twee weken geleden zijn boek Apollo’s Arrow op de markt. Daarin doet hij voorspellingen over de langetermijngevolgen van deze crisis. Niet iets om per se vrolijk van te worden, maar hij zegt dat we in 2024 (sorry als je bij dit jaartal nog meer in de stress schiet) in de post-pandemische fase komen. In de jaren daarvoor zullen we nog bezig zijn met het oprapen van de brokstukken die de crisis heeft achtergelaten. Deze voorspellingen grijpt ‘ie overigens niet zomaar uit de lucht, hij baseert zich op eigen onderzoek, historische bronnen en data-analyses. #zinin.

Spaanse griep en roaring twenties

In het boek heeft hij het over de Spaanse Griep in 1918, waarna de roaring twenties kwamen. Een periode waarin iedereen zich overgaf aan plezier. Ze droegen mooie kleding; de korte rok was geliefd, net als de bolhoed. De mode werd steeds uitdagender, mensen gingen voor doorschijnende tops en stoffen. De accessoires die hot en happening waren: het sigarettenpijpje, lange sjaals en kettingen. En natuurlijk Chanels handelsmerk: de lange kettingen met parels. Want, zoals zij zei: ‘Sieraden moeten een vrouw versieren, ze hoeft er niet rijk door uit te zien.’

Coco Chanel

Over Chanel gesproken; Coco was sowieso helemaal the bomb en het stijlicoon. Ze knipte haar haren in een boblijn en dankzij haar was dat dé hairdo van die periode. Voor mannen gold: modieuze sportkleding, die vooral comfortabel moest zijn. Lage leren schoenen, vlinderdassen en overhemden met een liggende boord.

Plezier na de pest

Als we het boek van Christakis mogen geloven, belanden we dus vanzelf weer in een roaring twenties fase. Hij heeft het niet alleen over de Spaanse Griep van begin vorige eeuw, maar legt ook het verband met de pest-pandemie uit de 14e eeuw. Een schoenmaker uit die tijd schreef: ‘Toen de pestilentie weggetrokken was, gaf iedereen zich over aan plezier. Monniken, priesters, nonnen, alledaagse mannen en vrouwen: niemand maakte zich zorgen over gokken en geld uitgeven. Iedereen voelde zich rijk.’ Nou, als dat de voorbode is…

Knaldrang

Als ik eerlijk ben, kan ik me best voorstellen dat mensen na zo’n pandemie in galajurk de supermarkt bezoeken en ontzettende #knaldrang hebben. Sterker nog: ik heb nu al knaldrang. Als je nu kijkt naar de wereld is er zelfs al zo’n postpandemie trend te zien. Denk bijvoorbeeld aan de beelden die we zagen in Nieuw-Zeeland met oud & nieuw. In het FD had Roland van der Vorst, Rabobankstrateeg, het laatst over: ‘honger naar huid, herrie en hosanna’. En daar kan ik me alleen maar bij aansluiten: honger naar knuffels, naar muziek en zwetende mensen in een kroeg en zelfs naar bier. Terwijl ik niet eens bier drink.

