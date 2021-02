Doei coronacoupe: roasted caramel hair is dé haarkleur van deze lente

Weet je nog, toen je zonder nadenken een afspraak bij de kapper kon plannen om jezelf vervolgens een uur (of drie) te laten pamperen? Dát waren nog eens tijden. Als de salons weer openen hoef je in ieder geval niet te piekeren over wat je met je coronacoupe moet doen, want roasted caramel hair is dé trend die je wilt rocken.

Ineens was daar de nieuwe trend voor de nadere lente van 2021. Leuker kunnen we het jaar niet maken, maar wel kleurrijker. Een nieuw, fris haarkleurtje en geknipte punten klonken ons nog nooit zo heerlijk in de oren.

Roasted caramel hair

Je krijgt haast trek van de naam van deze haarkleur, want wat klinkt er nou níet heerlijk aan geroosterd karamel? Denk aan zachte fudge die smelt op je tong, maar dan met een lichtelijk geroosterde bijsmaak… Wacht, we dwalen af. Het ging om een haarkleur! Als we Presley Poe, haarkleurspecialist uit Oregon, Amerika, mogen geloven, is deze bijzondere bruine tint de kleur van het moment.

Haarkleur voor iedereen ‘Het is voor iedereen en niet heel opvallend, maar deze haarkleur ontbreekt absoluut niet aan karakter’, schrijft ze op Instagram. ‘De kleur van is gemaakt om de grenzen te verleggen van wat business casual op de werkvloer betekent. Je kunt de kleur dus gemakkelijk naar kantoor dragen, maar je lokken ogen wel zeer mooi met een verfijnde shine’, aldus de kapster aan Popsugar. En mooi, opvallend maar toch subtiel, dát is deze haarkleur zonder enige twijfel. Nu maar hopen, bidden en duimen dat het niet meer heel lang duurt voor we die gedroomde kappersafspraak kunnen maken.

Bron: Popsugar | Beeld: Getty