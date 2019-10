Man, man, man: Rob Geus ‘niet vrolijk’ door montage Expeditie Robinson

Afgelopen zondag moesten we afscheid nemen van misschien wel twee van de meest spraakmakende kandidaten dit seizoen. Roy Donders had tranen in zijn ogen omdat hij eíndelijk naar huis mocht, terwijl Rob Geus huilde omdat hij nog langer had wilde blijven. Toch is er ook nog een andere reden tot verdriet bij de hygiëne-expert.

We weten namelijk allemaal dat Rob de eerste persoon is in de Expeditie Robinson-geschiedenis ooít die eten heeft weggegooid. Met daarna ook nog een vlam in de pan, eten in het zand, leek het kookdrama compleet. Toch is dat niet helemaal hoe het gebeurd is, vertelt Rob in een interview met Nu.nl.

Niet de hele voorraad

Hij geeft toe dat het geen slimme zet was, maar zo erg als het in de aflevering leek, was het allemaal niet. ‘Achteraf had ik dat papje met bloem niet weg moeten gooien’, aldus Rob. ‘Maar het was niet dat het onze hele voorraad was, zoals werd geïmpliceerd.’ Waarom dat dan wel zo overkwam? Nou, door de montage.

Vlam in de pan

Want kort daarna zie je dat een ander deel van het eten in rook opgaat, waardoor lijkt alsof Rob niet zo héél veel kooktalent heeft. ‘En dat je daarna dan een beeld ziet van de vlam in de pan is echt een beetje flauw. Dat papje was dag twee, de vlam in de pan dag zes. Maar in de montage is het natuurlijk leuker dat achter elkaar te zetten’, verklaart Geus.

Niet zijn schuld

Daar komt nog bij: die vlam was niet zijn schuld, hij probeerde het brandje juist te blussen. ‘Dat is het enige wat je ziet op televisie en zo ontstaat de schijn dat ik een slechte kok ben. Ik begrijp het wel hoor, want het is leuke televisie, maar echt netjes vond ik het niet.’ Ai, daar wordt hij vast niet vrolijk van.

