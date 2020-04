Rob Kardashian: ‘Blac Chyna bedreigde me met pistool’

Hoewel Rob Kardashian zijn best doet om uit de schijnwerpers te blijven, blijft zijn relatie met Blac Chyna een veelbesproken onderwerp. De twee exen blijven overgooien met modder. Rob’s laatste worp? De bewering dat Chyna hem jaren geleden met een pistool heeft bedreigd.

Om die reden zou het broertje van Kourtney, Kim en Khloe opnieuw naar de rechter stappen, meldt tabloid People.

Wurgpoging

Rob zegt dat Blac Chyna op 14 december 2016, onder invloed van drugs en alcohol, meerdere keren een pistool op hem richtte. Ook zou ze hem diezelfde avond hebben geprobeerd te wurgen met een iPhone-kabeltje. De realityster vreesde voor zijn leven en is ervan overtuigd dat zijn ex hem oprecht kwaad wilde doen.

Verklaring

Chyna laat via een verklaring van haar advocaat weten dat het incident inderdaad heeft plaatsgevonden, maar dat Rob wist dat het niet serieus was bedoeld. “Rob heeft ook toegegeven dat hij nooit vreesde voor zijn leven en vond het zelfs ‘grappig’ toen Chyna hem plaagde en Robs ongeladen pistool vast had.”

Voogdijzaak

De twee zijn al jaren met elkaar verwikkeld in een strijd om de volledige voogdij over de driejarige Dream. Beiden zijn ervan overtuigd dat de ander niet in staat is om voor het meisje te zorgen. Ook beschuldigden ze elkaar van allerlei wangedrag. Vorig jaar leken ze de strijdbijl te hebben begraven, totdat Rob begin dit jaar opnieuw naar de rechter stapte om de voogdij. Die zaak verloor hij in februari.

Onlangs bleek dat naast Rob ook Kourtney steeds meer moeite heeft met haar leven in de schijnwerpers. Om die reden nam ze ontslag bij Keeping Up With The Kardashians.

Bron: ANP | Beeld: Getty Images