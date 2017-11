Robbert is The Bachelor en op déze datum gaat het nieuwe seizoen van start

Binnenkort kunnen we weer genieten van een nieuw seizoen van The Bachelor. In het programma, dat sinds vijf jaar weer op de buis is, gaan twintig single vrouwen de strijd aan om een begeerde vrijgezel.

Die vrijgezel is Robbert Jonkheer, een knappe Heineken international-medewerker. De 32-jarige Robbert probeerde eerder de ware liefde al te vinden via datingapp Tinder, maar zonder succes. ‘Dat heb ik weleens gedaan zoals, denk ik, iedere jonge man of vrouw anno 2017. Maar dat is heel snel en heel oppervlakkig, ik kwam er al gauw achter dat dat niets was voor mij,’ vertelt hij aan De Telegraaf. Het programma is een uitkomst voor Robbert. ‘Nu heb ik alle tijd, en de twintig vrouwen zijn single, knap en hebben allemaal iets. Dat is toch beter dan in de kroeg. Ik zeg niet dat het daar niet kan gebeuren, maar dit is zeker weten een goede gelegenheid.’

Wat voor vrouw het meeste kans maakt om zijn hart te veroveren? ‘Qua uiterlijk val ik niet op één soort type, maar ik heb wel een sterke vrouw nodig die een eigen drive heeft en midden in het leven staat, met veel energie. In de leeftijd van 24 tot 34.’

Vanaf dinsdag 28 november is te zien of Robbert de ware daadwerkelijk gaat vinden. Het programma wordt wekelijks om 20.30 uur uitgezonden op Net 5.

Bron RTL Nieuws | Beeld SBS/ Reinier Bergsma