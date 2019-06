Robert Pattinson speelt hoofdrol in superheldenfilm The Batman

Robert Pattinson mag zich officieel de nieuwe ‘Batman’ noemen. Volgens het Amerikaanse entertainmenttijdschrift Variety is de deal rond en is de superheldenfilm The Batman vanaf 2021 te zien met de Twilight-acteur in de hoofdrol.

Eerder gingen de geruchten rond dat de keuze voor de rol van Batman gevallen was op Robert, maar er was nog niets bevestigd en er vonden nog gesprekken plaats. De acteur, die we overigens allemaal kennen als Edward Cullen in de vijfdelige Twilight-filmreeks, heeft vrijdag de deal ondertekend.

Lees ook: Verliefd op Robert Pattinson?

The Batman

In de nieuwe Batman-film gaan we terug naar de jongere jaren van Bruce Wayne, de persoon achter Batman. De 33-jarige Robert wordt de jongste acteur ooit die de rol van Batman op zich neemt.

De laatste Batman werd gespeeld door Ben Affleck, maar hij liet eind januari weten de rol niet langer op zich te nemen. Ben heeft twee keer de rol van Batman gespeeld en zou de nieuwe film oorspronkelijk gaan regisseren.

De nieuwe Batman-film zal vanaf 25 juni 2021 te zien zijn, nog even wachten dus!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: Getty Images