Oeps: onthult Robin Martens per ongeluk de naam van haar eerste kindje?

Op de kaartjes zijn namelijk drie namen te lezen: Teddy, Cleo en Bowie. Of dit slechts om een voorbeeld gaat of dat het mogelijk een van deze drie opties wordt voor hun dochtertje, wordt al snel duidelijk.

Proefdruk

Robin schrijft: ‘Zo leuk en bijzonder om te doen dit! Het zelf maken van het geboortekaartje voor onze dochter💕 Maandag de proefdruk besteld en nu al binnen!’ Toch maakt Martens een einde aan alle speculaties: ‘Nee dit zijn niet de namen van onze kleine, die verklappen we nog even niet🤭.’

GTST

De meningen van volgers over het ontwerp zijn verdeeld, maar over één ding zijn ze het wel eens. ‘Ik zou Teddy wel grappig vinden, heb je toch GTST beetje bij de hand!’, merkt iemand op. Ook is te lezen: ‘Hahaha och grappig dat op dat ene kaartje Teddy staat.’ Robin kreeg namelijk in de soap een kindje met deze naam.

Mega leuke namen

De actrice wist altijd al dat ze het moederschap bijzonder zou vinden, maar het overtreft haar hoge verwachting. ‘Het is echt nu al het mooiste in mijn leven wat ik heb mogen meemaken,’ jubelde ze eerder. ‘Het is heel leuk om te weten of het een jongetje of een meisje is, allebei was helemaal leuk geweest. We hebben mega leuke namen. Ik kan echt niet wachten!’ Robin verwacht begin augustus een dochtertje.

Relatie

In maart 2020 maakte Robin Martens bekend de liefde te hebben gevonden bij muzikant Benjamin Bk. Dit deed de voormalig GTST-ster middels twee behoorlijk pikante kiekjes. ‘We zijn al bijna zes maanden verder samen en we hadden moeite om het stil te houden voor goede redenen’, gaf de actrice destijds toe, zonder verder uit te wijden over de aanleiding(en).

Bron: Shownieuws | Beeld: Brunopress