Hoewel ‘Ex on the Beach Double Dutch’ al twee weken van de buis is, lopen de gemoederen bij de deelnemers nog altijd hoog op. Deelnemer Robin Sterk zou tijdens zijn deelname een vriendin hebben gehad. Voor rivaal Reamon een reden voor bedreigingen aan diens adres, die Robin dan weer openbaar heeft gemaakt.

Waar het bij Temptation Island draait om koppels die een relatietest ondergaan, is de kern van het EOTB-format toch echt dat de deelnemers vrijgezel zijn. Die grondwet lijkt Robin Sterk te hebben overtreden. Op Instagram bevestigt mede-deelneemster Lynn van Tiggelen, die een verleden heeft met Robin, dat Robin inderdaad een vriendin thuis had zitten tijdens zijn deelname. “Wie is Robin? Wanneer je meedoet aan Ex On The Beach terwijl je een vriendin hebt, is mijn respect voor je verdwenen”, schrijft Lynn onder een bericht van een EOTB-fanaccount, op Instagram.

Ruzie met Reamon

En daar houdt het gerommel voor Robin niet op. Zijn aartsrivaal Reamon, met wie hij in de villa een milde vechtpartij beleefde, is nog altijd woest op Robin. In de eerste plaats omdat Robin even tussen Reamon en Ayla leek te komen, in de tweede plaats, ach ja, het wie zal het weten. Het blijft Ex on the Beach Double Dutch. Desalniettemin heeft Reamon aan Robin laten weten dat ‘hij zijn adres achterhaald’ heeft. Robin zou screenshots van die bedreiging op zijn beurt naar MTV hebben gestuurd, waarop de zender Reamon een reprimande heeft gegeven. Robin wordt dan ook ‘een snitchb*tch’ genoemd.