Toch maar op het lijstje: deze hint maakt Rocky extreem verdacht in WIDM

Een paar uur geleden waren we er nog van overtuigd dat alle aanwijzingen leiden naar Marije, maar deze hint zet alles in een heel nieuw daglicht. Want nu moeten we ineens Rocky goed in de gaten gaan houden in WIDM. Als we iemand al weg hadden gestreept van ons lijstje…

Denk even terug aan de laatste opdracht van de vorige aflevering. Het was natuurlijk de bedoeling om zoveel schakels van de andere spelers om te zetten, máár: je kon iemand in één keer uitschakelen door haar of zijn code in te vullen op een scherm.

Hint Rocky WIDM

Dat zorgde voor een ongemakkelijk moment tussen Splinter en Charlotte – ‘doe hiermee wat je wilt’ -, maar dat blijkt niet de enige uitkomst te zijn van de cijfers. Rocky droeg namelijk de nummers 07951 op haar borst en rug. Ja leuk, wat moet ik hiermee, horen we je denken. Nou, misschien zegt het je al wat meer als je deze getallen bij elkaar optelt.

Mol numero 22

Of niet, want 22 is natuurlijk niet het nummer van dit seizoen. Maar het zou zomaar toch eens een verwijzing kunnen zijn naar de Mol. Als je namelijk bedenkt dat het jubileumseizoen eigenlijk gewoon extra was en geen officiële aanduiding kreeg, was dat het 21ste seizoen en zitten we dus nu, juist, in de 22ste reeks. Doordat Rocky (met een omweg) nummer 22 draagt, zou dat zomaar kunnen betekenen dat ze dé saboteur is van deze reeks.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Andere cijfers

Maar komt er bij de rest dan geen 21 of 22 uit? Nee, want we zijn de opdracht even terug gaan kijken. Renée had de cijfers 80682 (=24), Splinter droeg 45171 (=18) op zijn rug, Charlotte 52119 (=18) en Marije als laatste nog 87928 (=34). Het enige nummer weer we dus iets mee líjken te kunnen, is dat van Rocky. Of er moeten nog allerlei ingewikkelde rekenregels aan te pas komen.

Bron: Superguide | Beeld: AVROTROS