Heftig: Rodanya doet boekje open over vader baby

Toen ex-Temptation deelnemer Rodanya deze week op social media haar zwangerschap aankondigde, ging het nieuws viral als een tierelier. De grote hamvraag is: wie is de vader? In gesprek met Grazia doet de realitydeelneemster nu een boekje open. Is deze hint meer dan duidelijk…?

Poserend op een picknickkleed, met ballonnen die BABY spellen, een grote, brede glimlach, badend in confetti. Op die manier kondigde Rodanya begin deze week haar zwangerschap aan. Daarover zegt ze nu: ‘Aan de ene kant wil ik dat wel vertellen, maar ik wil de rust nog even bewaken. Hem de tijd geven om het zelf naar buiten te brengen. Ik wil niet de boze baby mama zijn die allemaal nare dingen op tafel gooit.’

Toch was de aankondiging een dappere stap van de mommy to be, want de daddy to be was hiervan niet op de hoogte. ‘Ik heb ook niet met hem gecommuniceerd dat ik de zwangerschap gisteren op social media wereldkundig zou maken. Dat heeft hij ook online voorbij zien komen. De bal ligt nu bij hem. Gaat hij reageren? Wil hij zelf wat posten? Het is een lastige situatie, ik ben benieuwd. Vooralsnog blijft het stil, ook vanuit zijn familie.’

Morgan of Danicio?

Over wiens familie heeft ze het dan? Rodanya benadrukt dat Danicio het zeker niet is. Is het dan Morgan? Het lijkt er wel op: ‘Danicio is het zeker niet. Er wordt gesuggereerd dat het van een one night stand zou zijn, maar dat klopt niet. Ik was destijds wel single, in de zin dat ik niet in een relatie-relatie zat, maar de vader is wel een persoon waar ik super veel van hield… en hou.’

‘Morgan zou een optie kunnen zijn, ja. De vader is nog wel mee geweest naar de eerste echo, maar hij wil er verder niet bij betrokken worden. Op een gegeven moment waren de ruzies en discussies oneindig. Daar heb ik afstand genomen.’

Ondanks al het gedoe is Rodanya heel blij met haar zwangerschap. ‘Mijn zoon of dochter zal alle liefde van wereld krijgen, dat is zeker. Ik ben er klaar voor om moeder te worden.

Bron: Grazia, beeld: RTL