Rodanya’s onthulling verdeelt de wereld in twee kampen: ‘Meisje, spreken is zilver – zwijgen is goud!’

Al vloggend was daar gisteren plots de grote onthulling van Rodanya: haar ex Morgan blijkt de vader van haar kind te zijn. Met die bijzondere openbaarmaking verdeelt Rodanya Temptation-kijkend Nederland in twee kampen: #teamRodanya en #teamMorgan. Met allerlei heftige reacties als gevolg…

Voordat we overgaan naar de tweesplitsing van de kampen, is het misschien handig om een beknopte tijdlijn van de relatie van Rodanya en Morgan én Rodanya’s zwangerschap te geven. Wat is er allemaal gebeurd?

Maart – april 2019

Afgelopen maart deden Rodanya en Morgan mee als koppel aan Temptation Island.

Dat leek voor beiden goed te gaan, al had Rodanya het wel heel gezellig met Danicio. Zagen we nu een zoen tussen Ro en Danicio…?

Bij terugkomst in Nederland ontkent Rodanya in alle toonaarden en valt ze terug in de armen van Morgan.

Enkele weken na de laatste aflevering staat de filmploeg op de stoep om te kijken hoe het nu met Ro en Morgan gaat, waarbij Danicio zorgt voor een plottwist: in een opgenomen fragment vertelt hij voor de camera dat er meer tussen Rodanya en hem is gebeurd. Rodanya ontkent, Morgan is overdonderd.

Mei 2019

Rodanya schuift aan bij Goedele on Top en geeft toe: ze heeft bij terugkomst in Nederland seks gehad met Danicio. Meerdere malen.

Volgens haar is Danicio omgekocht door RTL om zomaar de ‘vuile was’ buiten te hangen.

Eind mei bevestigd Rodanya via Instagram Stories dat Morgan en zij ‘op vriendschappelijke wijze’ uit elkaar zijn gegaan.

Juli 2019

Op 16 juli kondigt Rodanya met een foto op Instagram haar zwangerschap aan. De wereld is in rep en roer: wie is de vader?

Rodanya houdt haar lippen stijf op elkaar, maar laat op 18 juli in een interview met Grazia weten dat Danicio zeker niet de vader is. ‘Morgan zou het kunnen zijn. Er wordt gesuggereerd dat het van een one night stand zou zijn, maar dat klopt niet. Ik was destijds wel single, in de zin dat ik niet in een relatie-relatie zat, maar de vader is wel een persoon waar ik super veel van hield… en hou.’

Op 22 juli publiceert Rodanya haar eerste vlog. Verschillende vlogs met titels als ‘Wat vindt mijn moeder van mijn zwangerschap?’ en ‘Wie is de vader van mijn baby?’ (waarin ze géén antwoord geeft op die vraag) volgen snel achter elkaar.

Op 31 juli publiceert ze een nieuwe vlog: ‘Het antwoord op dé vraag…’ De vlog telt binnen no time 80.000 views.

#TeamRodanya

Ondeer Rodanya’s bekendmaking van zowel de zwangerschap als de vader regent het felicitaties. Want hóe ontzettend knap dat ze dit doet, zo’n zwangerschap in haar eentje. En hoe cool dat ze dit avontuur wil aangaan zonder dat de vader van haar kind in the picture is. Rodanya is een sterke meid! Een aantal voorbeelden:

#TeamMorgan

Maar gelukkig krijgt ook Morgan de nodige steun. Want die Rodanya, die doet het allemaal voor de views en likes. En hoe lullig is het om deze gevoelige kwestie zó publiekelijk uit te vechten? Dat terwijl Rodanya is vreemdgegaan en Morgan niets met de hele situatie te maken wil hebben.

Zo, ben je weer bij. Mocht je Rodanya nóg meer views gunnen, zie hieronder de video: