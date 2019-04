Temptation’s Roger onthult eíndelijk de reden van de breuk met Laura

Vorige week werden we toch wel even opgeschrikt door schokkend nieuws. Roger en Laura uit Temptation Island zijn uit elkaar. Hét koppel, wat (zich) overal doorheen slaapt, euh, slaat. De reden van de breuk was toen nog een beetje wazig, maar Roger zelf geeft nu eindelijk meer duidelijkheid.

Aan het Belgische blad Dag Allemaal vertelt de Belg dat het na Temptation Island klaar was. De twee wilden gewoon niet meer dezelfde dingen in het leven en dat is best lastig. ‘Ze wil gaan samenwonen, samen een auto kopen’, begint Roger.’Ik weet niet of ik dat allemaal nu al wil, of ik daar al klaar voor ben. Ik zit in een fase waarin ik niet goed weet waar ik naartoe wil met mijn leven.’

Eind goed, al goed?

Dat het ooit nog goedkomt tussen de twee, is niet uitgesloten. ‘Het heeft even wat tijd nodig, dan zien we wel.’ Ook Laura liet weten in Goedele on Top nog te hopen dat de liefde weer opbloeit. De blondine is dan ook flink aangeslagen door de breuk. Zij zag zichzelf wel oud worden met Roger, zélfs na Temptation. Hopelijk komt het sprookje van Laura en Roger na deze tegenslagen alsnog tot een goed einde. En leven ze nog lang, en gelukkig.

Bron: Boulevard | Beeld: RTL