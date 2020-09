Wat als je via een datingwebsite op 986 dates bent geweest en al deze dates zijn geflopt? Ligt dat dan aan jou of aan het datingplatform? Bachelor Nick Evans vindt niet dat het aan hem ligt; het ligt sowieso aan het datingplatform. Hij zoekt daarom contact met advocaat Susan Whitaker, die het datingplatform moet gaan aanklagen. Dit is de romantische comedy ‘Love, guaranteed’.

986 dates

Wie gaat er nu op 986 dates?! Dat zijn bijna drie volledige jaren! Dat is precies wat Susan Whitaker zich ook afvraagt wanneer Nick zijn verhaal bij haar doet. En nog erger: als een echte verstokte vrijgezel heeft Nick ieder afspraakje in notitievorm bijgehouden. Zijn little black book puilt uit van de bizarre details over de bijna duizend flopdates.

Maar niet alleen is Nick een typische vrijgezel, ook Susan is een wandelend cliché. Type harde werker, al lange tijd vrijgezel, nobel doch pittig. En bovendien is Susan nog nooit op een date via een datingplatform geweest. Je ziet ‘m al aankomen: onder het motto van field research moedigen Susans collega’s haar aan om te gaan online daten.

Die dates floppen, want haar ware liefde staat natuurlijk al lang voor haar neus: de knappe, charmante Nick. Overbodig om te zeggen dat Love, guaranteed vol clichés zit.

En daar stopt het niet. Samen met haar kleine team moet Susan het opnemen tegen het machtige datingplatform, dat verrassend genoeg wordt gerund door een vrouw. Die vrouw is Tamara Taylor, een bitchy girlboss (want blijkbaar kun je als vrouw alleen ceo zijn als je bitchy bent?).

Afijn, hoeveel clichés je ook kunt tellen, Love, guaranteed heeft alle ingrediënten voor een heerlijke filmavond. Een dikke dot liefde, een vleugje humor en een ruime toef inkoppertjes. Perfect toch?

De cast

De rol van Nick Evans wordt gespeeld door Damon Wayans Jr. Inderdaad, een van de broers van de Wayans Brothers. Overigens niet te verwarren met Shawn en Marlon Wayans, die schitterden in White Chicks. Nee nee, Damon is de Wayan-telg die je zou kunnen kennen van zijn rol als Coach in New Girl.

Dan is er Rachael Leigh Cook, die de rol van Susan Whitaker vertolkt. De kans is groot dat je haar (nog) niet kent, want Rachael heeft tot nu toe alleen in Hallmark films gespeeld die niet in Nederland te zien zijn. Daarbij mag je denken aan mierzoete liefdesverhalen zoals Valentine in the Vineyard, A Blue Ridge Mountain Christmas, Frozen in Love en Summer in the Vineyard. Je zou Rachael Leigh Cook dus prima de Sophie Kinsella van de romcoms kunnen noemen. Met Love, guaranteed maakt de actrice haar eerste uitstapje naar Netflix.

Wie je waarschijnlijk wel kent, is de vrouw die de rol speelt van Tamara Taylor: Heather Graham. Van Scream tot Scrubs en van The Hangover tot Austin Powers, Heather Graham is een graag geziene gast in comedyland.

Dan rest mij nog te vragen: wie maakt de dipsaus?

Love, guaranteed is nu te bekijken op Netflix.