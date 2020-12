Romee Strijd (25) is bevallen van dochter

Romee Strijd (25) is bevallen van een dochter. Het is het eerste kindje voor haar en haar vriend Laurens van Leeuwen (30). En natuurlijk kreeg het meisje een eh, verfrissende naam.

“Mint van Leeuwen ~ feeling so blessed to finally hold you in my arms. We are so in love with you!”, schrijft de trotse moeder op haar Instagram.

Felicitaties

De felicitaties stromen binnen voor het kersverse gezin. “Aaaaah gefeliciteerd!! Prachtig en wat een mooie naam!”, luidt een van de vele reacties. “Prachtig… gefeliciteerd”, laat Chantal Janzen weten, gevolgd door een hartje.

Niet vanzelfsprekend zwanger

Romee maakte eind mei bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Dat was door haar aandoening alles behalve vanzelfsprekend. De 24-jarige Strijd schreef op Instagram dat ze dankbaar was voor de zwangerschap, nadat ze twee jaar geleden te horen kreeg dat ze PCOS – een aandoening aan de eierstokken – had. Een maand later onthulden Romee en Laurens het geslacht van hun kindje. Bij een bijzondere foto liet het stel weten een meisje te krijgen.

10 jaar samen

De kersverse ouders, die inmiddels al tien jaar samen zijn, trouwden in 2018 in het geheim om ‘praktische redenen’ met elkaar. “Het is gewoon fijn dat je een officiële status samen hebt als je samenwerkt en daarbij de hele wereld over reist”, verklaarde het stel destijds tegenover NU.nl.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: Brunopress