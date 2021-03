Romee Strijd (25) deelt lieve borstvoedingsfoto met dochter Mint

Sinds de geboorte van dochter Mint leven Romee Strijd (25) en Laurens van Leeuwen (30) op één grote roze wolk, al zijn er natuurlijk ook dingen aan het moederschap die het model best zwaar vindt. Hoe dan ook vindt ze het 100% waard dat ze nu wat minder tijd voor zichzelf heeft en bijzondere momenten kan delen met haar kleine spruit.

Romee Strijd en dochter Mint

Een van die dingen is bijvoorbeeld het voeden van het meisje, waarvan Romee nu een intieme foto deelt op Instagram. Woorden zijn niet nodig bij het kiekje; een reeks gekleurde hartjes zegt alles.

Voor het eerst in beeld

Waar Romee en Laurens het gezichtje van de kleine Mint de eerste maanden bewust buiten beeld hielden, krijgen fans haar sinds kort wél van top tot teen te zien. “Op een of andere manier vind ik het zo spannend om haar te posten, ik ben zo lang getwijfeld”, schreef de trotse moeder bij een filmpje én meerdere foto’s van haar dochter. “Ik weet niet precies waarom, maar op dit punt voel ik mij er klaar voor. Ik ben zo trots en er is niemand die mij zo aan het lachen weet te maken als zij. Mijn liefde voor haar is onbeschrijfelijk.”

Zwangerschap niet vanzelfsprekend

Romee maakte in mei 2020 bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Dat was door haar aandoening alles behalve vanzelfsprekend. Het model schreef op Instagram dat ze dankbaar was voor de zwangerschap, nadat ze twee jaar geleden te horen kreeg dat ze PCOS – een aandoening aan de eierstokken – had. Een maand later onthulden Romee en Laurens het geslacht van hun kindje. Bij een bijzondere foto liet het stel weten een meisje te krijgen. Begin december 2020 liet het stel weten dat hun dochter Mint geboren was. Dit deed het model met een prachtige foto, waarop te zien was hoe ze haar kindje in de armen hield.

Stiekem getrouwd

De kersverse ouders, die inmiddels al tien jaar samen zijn, trouwden in 2018 in het geheim om ‘praktische redenen’ met elkaar. “Het is gewoon fijn dat je een officiële status samen hebt als je samenwerkt en daarbij de hele wereld over reist”, verklaarde het stel destijds tegenover NU.nl.

