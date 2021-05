Romee Strijd doorbreekt taboe rondom kolven: ‘Mom life op set’

Een half jaar geleden werd Romee Strijd (25) voor het eerst moeder van dochtertje Mint. Het meisje krijgt nog steeds borstvoeding, waardoor Romee genoodzaakt is te kolven als ze van huis is. En dat is hartstikke normaal, onderstreept de jonge moeder met een eerlijke foto op Instagram.

Het zwangerschapsverlof van het topmodel zit er alweer een poos op en dus staat Romee weer vaak voor de camera. Tussen de shoots door moet ze kolven en daar maakt ze geen geheim van. Integendeel, ze slingert zonder pardon een foto mét kolfapparaat online.

Doei taboe

Romee Strijd laat zien dat je als werkende moeder van een pasgeboren baby vele ballen hoog te houden hebt. Niet alleen komt er de zorg voor je kindje kijken, ook moet je continu kolven als je besluit borstvoeding te blijven geven na je verlof. Ondanks dat dit een bekend fenomeen is, ligt er nog een flink taboe op het hele onderwerp. En daar mag volgens Romee wel wat in veranderen.

View this post on Instagram A post shared by Romee Strijd (@romeestrijd)

Goed voorbeeld doet volgen

Ze geeft het goede voorbeeld met haar Instagramfoto, waarbij ze simpelweg ‘mom life on set’ schrijft. Ze refereert bij de foto naar onderneemster en influencer Chiara Ferragni. De Italiaanse schone runt een miljoenenbedrijf en is eveneens moeder. Ook zij deelde eerder al een foto met kolfapparaat, om mede werkende moeders een hart onder de riem te steken én borstvoeding te normaliseren.

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

