Nadat het Romee was gelukt om met Zach seks te hebben op ‘Temptation Island’, werd er allesbehalve romantisch afscheid van elkaar genomen. Romee rende in een rechte lijn naar de andere meiden, want ze was volledig in paniek.

Dat vertelt de verleidster in een nieuwe aflevering van Temptation Gossip. Ze was niet in paniek vanwege anticonceptie of iets dergelijks, waar je misschien als eerste aan denkt. Maar Romee was juist aan het paniekeren vanwege haar ouders. “Ik dacht alleen maar ‘oké, nu heb ik eigenlijk iets gedaan dat niet de bedoeling was.’ Ik heb alle meiden wakker gemaakt. Ik ben als eerste naar Felicia en Amber gerend, volgens mij heb ik Karim ook nog wakker gemaakt. Het enige waar ik eigenlijk om stresste was vanwege mijn ouders. Ik was helemaal in paniek en dacht dat dit het eind van mijn leven zou zijn, dat ik onterfd zou worden.” Gelukkig valt de schade voor Romee mee. ‘Ik krijg eigenlijk alleen maar positieve reacties.’

Alles voor het beeld

Eerder in het gesprek doet Romee over diezelfde seksueel getinte beelden nóg een opvallende uitspraak. Wanneer haar wordt gevraagd hoe ze de seks met Zach vond, zegt ze dat het haar daar niet echt om te doen was. “Van de seks kan ik me niet echt veel herinneren. Ik heb het ook niet echt gedaan zo van ‘we nemen hier nu even goed de tijd voor’, het was meer ‘oke ik heb een goed beeld nu’.”

Wat de verleidster eigenlijk van Zach vindt? “Ik vind Zach als persoon eigenlijk een hele lieve jongen. Hij kan heel lief zijn, heel gezellig, We hebben ook echt wel lol gemaakt met z’n allen. Maar van de andere kant is hij ook nog heel onstabiel. Daar bedoel ik meer mee te zeggen dat hij niet zo goed met z’n emoties kan omgaan. Hij zegt dingen die echt niet kunnen, in sommige dingen moet hij nog een beetje volwassen worden denk ik. Maar naast een gestoorde idioot is het ook een hele lieve jongen.”

Het gehele gesprek kun je hier bekijken.