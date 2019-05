Romy Monteiro doet boekje open over (plotselinge) breuk met verloofde Django

Onlangs werd bekend dat Romy Monteiro opnieuw het liefdesgeluk had gevonden bij Jasper Suyk, maar niet lang geleden verbrak ze haar verloving met marinier Django van Rijn. Op Instagram vertelt de zangeres voor het eerst over de plotselinge breuk.

Het stel was 3 jaar samen, waarvan 1,5 jaar verloofd. Dat Romy en Django uit elkaar gingen, kwam voor sommigen dan ook compleet uit de lucht vallen. Genoeg reden voor de musicalster om kort in te gaan op deze situatie.

Geen goed plan

Wanneer ze een Q&A doet op Instagram, gaan de vragen vooral over haar voormalig verloofde. Ze verklaart: ‘Django en ik pasten tóch niet bij elkaar. Dan is een huwelijk geen goed plan.’ Romy vervolgt dan ook: ‘We hebben allebei een nieuwe liefde en zijn helemaal happy!’ Wie de nieuwe vlam van Django is, is niet bekend.

Verliefd

Romy is in ieder geval tot over haar oren verliefd op fotograaf Jasper Suyk. De twee werden voor het eerst samen gespot toen ze het eerste concert van Holland Zingt Hazes in Ziggo Dome Amsterdam bezochten. Omstanders zagen hen ongegeneerd met elkaar zoenen. Zowel de presentatrice als haar nieuwe liefde bevestigde afgelopen week het nieuws op Instagram met een romantisch kiekje.