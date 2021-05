Romy Monteiro zegt sorry na racistische ‘grap’: ‘Mijn actie is niet goed te praten’

Romy Monteiro (28) genoot afgelopen weekend, net zoals velen, van de zon op het terras. Ze plaatste hier een foto van in haar Instagram Stories met een – in haar ogen – ‘lollige’ tekst. Dat werd niet door iedereen goed opgevat en werd geïnterpreteerd als racistische grap. Romy Monteiro ging dan ook flink door het stof.

‘Racistische grap’ Romy Monteiro

Op de foto van Romy is te zien hoe ze samen met haar vriend Jasper Suyk op een Amsterdams terras zit. Te zien is hoe ze haar ogen dichtkneep, gezien de zon recht op hun tafeltje scheen. ‘Mijn Aziatische afkomst was meer dan ooit zichtbaar’, schreef de GTST-actrice erbij. ‘Maar nee, echt jongens, ik heb geen Aziatische roots. I wish. Ook al zie ik er daar uit als Shin Chan’, vergeleek ze zichzelf met het tekenfilmfiguur.

Niet goed te praten

De post werd opgepikt door de actiegroep @broodjekaasmetsambal, waarna Romy en plein public sorry besloot te zeggen. ‘Dit voelde voor mij als een grap, een oprechte onschuldige grap’, aldus de brunette. ‘Ik heb dit niet doorgehad, maar als ik het teruglees en mij überhaupt verdiep in Aziatisch racisme, is mijn actie echt te betreuren en niet goed te praten.’

Luisteren naar elkaar

Romy biedt haar ‘oprechte excuses’ aan. ‘Ik ben mij hier nooit bewust van geweest, maar weet nu beter’, geeft ze tot slot toe. ‘Laten we van elkaar leren en naar elkaar luisteren.’

Bron: Flair | Beeld: Brunopress