In het vizier: Ron Boszhard denkt de Mol ontmaskerd te hebben

Ron Boszhard (57) moest tijdens zijn eerste deelname al voor het spel goed en wel begonnen was naar huis. En hoewel hij in het jubileumseizoen niet ‘de Ron’ was, hield zijn avontuur voor de finale al op. Toch denkt de presentator nu wél de Mol ontmaskerd te hebben.

Dat laat hij weten in gesprek met NU.nl. Ondanks al zijn ervaring met het programma, vindt Ron het dit seizoen maar lastig om de saboteur aan te wijzen. ‘Je ziet bij iedereen wel Mol-acties, dat maakt het extra lastig om te bepalen wie het nou echt is’, aldus Boszhard.

Ron Boszhard mol

Hij vervolgt: ‘Ik denk dat heel veel mensen nu hebben bedacht dat het na Jeroen en Rob tijd is voor een vrouw. Daardoor sluiten ze hun ogen voor de enige man in de groep.’ Volgens hem staat Splinter dan ook erg vaak in sleutelposities: ‘In de mijn stond hij met de portofoon bij de kasten, en bij de kisten moest hij de zinnen vormen.’ Zeker omdat Chabot een een schrijver is, vindt Ron dat er behoorlijk wat kromme zinnen zijn uitgekomen. ‘Wat hij steeds doet is heel slim: de schuld steeds bij een ander leggen.’

Zo laag mogelijk

Nee, de presentator richt zijn pijlen volledig op Splinter. Zeker ook omdat hij als penningmeester maar zo’n klein kistje heeft om het geld in te bewaren. ‘Dan hóóp je gewoon dat het bedrag in de pot zo laag mogelijk blijft. Ik had zelf in ieder geval een veel grotere kist meegebracht!’ We gaan zien of Ron Boszhard het dit keer bij het juiste eind heeft wat betreft de Mol.

Bron: Superguide | Beeld: AVROTROS