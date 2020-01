Ron Boszhard weet het zeker: ‘Houd Nathan in de gaten bij WIDM’

Ron Boszhard is misschien wel de opvallendste kandidaat van WIDM ooít. De presentator was jaren groot fan, maar moest het spel al verlaten voordat hij überhaupt iedereen had ontmoet. Extra zuur was dat hij door zijn teamgenoten niet teruggelaten werd in het programma.

Lees ook:

Oeps: verraadt deze grote WIDM-spoiler al welke kandidaten naar huis moeten?

Gelukkig zit hij ondanks alles nog elke week trouw voor de buis én wil hij dus best voorspellen wie hij denkt dat de Mol is. ‘Ik kijk al vanaf het begin Wie is de Mol?. Wij keken het altijd met z’n allen. Ik vind het een fantastisch programma’, verklaart Ron aan Nu.nl. ‘Ik heb in 2017 een mail gestuurd met de vraag: mochten jullie een kandidaat zoeken, dan ben ik beschikbaar.’ Helaas liep het allemaal iets minder af als gehoopt, maar dat mag de pret niet drukken.

Ron Boszhard WIDM

Boszhard vindt wel dat je merkt dat er een kandidaat weg is in de afgelopen aflevering. ‘Het gaat wat stroever en mensen hebben al snel bondjes met elkaar gesloten. En veel mensen lopen te mollen, ook al is het pas de tweede aflevering.’ Ron snapt wel dat de kandidaten dit doen en denkt ook dat de makers het er expres in laten. ‘Het wordt voor de makers steeds moeilijker: wat laat je wel en wat laat je niet zien? Molloten kijken namelijk frame voor frame naar alle beelden.’

Verdenking

En wie hij verdenkt? Daar kan hij kort over zijn. ‘Vanaf de eerste aflevering van MolTalk zit ik op Nathan (Rutjes, red.)’, aldus Boszhard. ‘Ik blijf voorlopig op hem. In de tweede aflevering zat hij in de auto met Rob (Dekay, red.) heel hard te lachen, alsof de chauffeur niet mocht horen wat er aan de telefoon werd gezegd. Hij is aan het mollen. We moeten hem in de gaten houden.’ Duidelijk.