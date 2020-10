Niet naar de volgende ‘Ron’de: ‘Soms heb ik wel de klungelige kandidaat uitgehangen’

Het regende pijpenstelen, de zee slokte de kandidaten bijna op én er moesten niet één, maar twee deelnemers het spel verlaten. Ja, het was een waar slachtveld in WIDM. Maar vooral Ron zag toch echt zijn Waterloo tijdens de executie.

Want moet de beste man niet heel wat flashbacks gehad hebben in het theater? Het was immers in een zelfde situatie dat hij ooit door zijn medespelers in de steek werd gelaten én niet terug werd gebracht in het spel. Ook nu weer blijkt het doek te zijn gevallen voor Ron.

Ron die geen hand krijgt dus maar naar boven wijst is het beste moment van deze aflevering #widm pic.twitter.com/z21ooZjrYJ — Dennis Gerritsen (@Dennboss) October 10, 2020

Ron WIDM

Ron moest namelijk met Patrick na een wrede executie het spel verlaten. En dat terwijl hij voor veel mensen toch wel hoog op het verdachtenlijstje stond. Maar was hij écht zo klungelig, of nam hij vooral iedereen in de maling? Dat laatste blijkt het geval, zo verklaart de presentator aan RTL Boulevard. ‘Toen ik naar de uitzending keek en al die YouTube-kanalen bekeek, dacht ik ook heel even: ík ben de Mol. Want er komen zoveel theorieën voorbij waarvan ik dacht, dat zou best eens kunnen kloppen.’

Klungelige kandidaat

‘Soms heb ik natuurlijk ook de klungelige kandidaat uitgehangen’, geeft Ron toe over zijn deelname aan WIDM. Wel denkt hij nu honderd procent zeker te zijn wie de saboteur van dit jaar is. Maar Patrick weet het zo net nog niet. ‘Als het Tygo is dan word ik echt gek, dan vind ik het echt een lul eigenlijk’, vertelt hij grappend. ‘Dan is het echt einde vriendschap.’

Bron: Boulevard | Beeld: Still