Ronald Molendijk onder vuur na vrouwonvriendelijke uitspraken in RTL Boulevard

Dj en voormalig Idols-jurylid Ronald Molendijk krijgt de wind van voren op sociale media. Hij ligt onder vuur omdat hij op eerste kerstdag in RTL Boulevard in een item over de Top 2000 zei dat ‘vrouwen minder snel goede muziek maken dan mannen’. Ook zijn vrouwen volgens hem minder ‘senang’ in de studio.

No-nald

Onder meer zangeres Lakshmi, zanger Tim Knol en schrijvers Nico Dijkshoorn en Saskia Noort hebben via sociale media hun ongenoegen geuit over de uitspraken van de Boulevard-deskundige.

‘Lul met oogjes’

Zanger Tim Knol, die vindt dat Ronald in de war is, bracht het fragment gisteren opnieuw onder de aandacht en sindsdien reageren er steeds meer mensen op. DWDD-dichter Nico Dijkshoorn noemt Ronald zelfs ‘de verpersoonlijking van alles wat rot en bedorven is in de muziekindustrie’. Hij is benieuwd hoe lang RTL deze ‘lul met oogjes’ nog een podium biedt. Schrijfster Saskia Noort wist ook niet wat ze zag en was in shock.

Open brief

Zangeres Lakshmi kroop na Ronald’s uitspraken in de pen en deelde een soort open brief op Instagram. Hierin vertelt ze uitgebreid over haar ervaringen in de muziekindustrie. Ze voelt zich gekwetst en zegt dat vrouwen sowieso harder moeten werken om dezelfde plek te krijgen als een mannelijke artiest. Zijn uitspraken schoten dus nogal in het verkeerde keelgat.

De tekst gaat verder onder de posts.

Ronald Molendijk bij RTL boulevard. Mijn Hemel. Waarom is deze man nog steeds op tv? (Via @MrGhostman) ‘Vrouwen maken minder snel goede muziek’ pic.twitter.com/OPxjfEx67k — Tim Knol (@timknol) December 26, 2018

Ik ben echt in shock. Ronald Molendijk die niet weet dat we in 2018 leven. Word ff wakker @RTLBoulevard https://t.co/s0k0Dy9DLx — Saskia Noort (@saskianoort) December 26, 2018

Ronald Molendijk is al jaren lang de verpersoonlijking van ales wat rot en bedorven is in de ‘muziekindustrie’. Eens kijken hoe lang deze lul met oogjes bij RTL vrouwen 40 jaar terug mag werpen in de tijd. — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) December 26, 2018

Boulevard-collega Luuk Ikink neemt het voor Ronald op:

Is gewoon onderzoek naar gedaan; er zijn nu eenmaal minder vrouwen werkzaam in de muziekwereld, en dus zijn er logischerwijs minder vrouwelijke hits. Is jammer natuurlijk, maar Ronald zegt ook nergens dat hij dat een goede ontwikkeling vindt. https://t.co/EWiNQakYwj — Luuk Ikink (@luuk) December 26, 2018

Ronald ligt nergens wakker van

Aan het AD heeft Ronald inmiddels laten weten dat hij niet wakker ligt van alle ophef. ‘Dat ik op sociale media wordt gefileerd en een ondeskundige lul wordt genoemd, interesseert me niks. Alle negativiteit over mijn betoog is niks anders dan selectieve verontwaardiging van mensen die niet kunnen luisteren. Men hoort flarden van mijn uitleg en reageert dan direct met ‘wat zegt die Ronald nu in vredesnaam over vrouwen’. Dan ben je gelijk, op basis van verkeerde aannames, de gebeten hond’, aldus de dj. ‘Met nadruk: dergelijke getallen komen in geen geval uit mijn koker, maar zijn de realiteit.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: HH