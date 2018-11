Rond de feestdagen naar New York? Deze 8 winterse events mag je niet skippen

New York is rond de feestdagen één en al pracht en praal. Schaatsbanen in de vijf boroughs gaan binnenkort weer open en de straten worden versierd en gezellig verlicht. Zowel locals als toeristen kijken hun ogen uit bij de prachtige etalages van grote warenhuizen als Barneys, Bloomingdale’s en Saks Fifth Avenue.

Heb jij het geluk dat je de komende decembermaand in de Big Apple mag vertoeven? Dan raden we je aan zeker een kijkje te nemen bij deze 8 winterse activiteiten.

Rockefeller Centre Christmas Tree Lighting Ceremony – Manhattan, 28 november 2018

Onder begeleiding van verschillende optredens wordt de befaamde Rockefeller Christmas Tree weer opgetogen. De meer dan zeven-verdiepingen-hoge boom brengt de stad in feeststemming en verspreidt haar licht tot 7 januari 2019.

New Year’s Eve Times Square Ball Drop – Manhattan, 31 december 2018

In 1904 vond de allereerste Times Square nieuwjaarsviering plaats, 114 jaar later is deze traditie nog steeds intact. Komende oudjaarsavond worden er ongeveer 1 miljoen bezoekers verwacht, die samen de ball drop bekijken en het nieuwe jaar inluiden.

A Slide of Brooklyn Christmas Lights Tour – Brooklyn, 1-10 december 2018

Elk jaar reizen meer dan 100.000 bezoekers af naar Brooklyn’s Dyker Heights om de meest extravagante kerstversieringen te aanschouwen. Echte Brooklynites nemen je mee door de verlichte straten en vertellen het verhaal van hoe ‘Dyker Lights’ veertig jaar geleden tot stand is gekomen.

Brooklyn Ballet’s Nutcracker – Brooklyn, 14 december 2018

Deze hiphop- en balletuitvoering van een heuse kerstklassieker wordt deze winter voor het eerst opgevoerd in het iconische King Theatre, in Flatbush.

Gingerbread Lane at New York Hall of Science – Queens, tot 21 januari 2019

Sinds 2013 behoudt New York Hall of Science in Flushing Meadows Corona Park het Guinness wereldrecord voor de grootste collectie van gemberbrood huisjes en bouwsels. Wie weet wordt het huidige record dit jaar opnieuw verbroken.

Holiday Workshop Weekend at Wave Hill – The Bronx, 8-9 december 2018

Bezoekers zijn welkom om onder andere de mooiste kerstkransen en schatkistjes te knutselen tijdens het Holiday Workshop Weekend. Deze fair is erg geschikt voor gezinnen die even lekker creatief bezig willen zijn.

New York Botanical Garden’s Holiday Train Show – The Bronx, tot 21 januari 2019

Voor de 27ste keer vindt de jaarlijkse tentoonstelling van klassieke modeltreintjes plaats. De treintjes rijden langs 150 miniaturen van iconische bouwwerken. Door de groeiende populariteit zal de show dit jaar twee weken langer te zien zijn dan normaal.

Radio City Christmas Spectacular Starring the Rockettes – Manhattan, tot 1 januari 2019

Last but definitely not least: the Rockettes staan opnieuw in Radio City, van Thanksgiving tot nieuwjaarsavond. Met extravagante kostuums en een excellente productie zetten ze een (waarschijnljk) onvergetelijke show neer.

Bron: NYC & Company

