Rapper Ronnie Flex verbaasde zich zaterdag over de danskunsten van zijn dochtertje Nori. Op Instagram postte hij een video van de kleine baby in bad.

‘Nori maak me hoofd heet’, schrijft hij bij de korte video. Hij vraagt zich af hoe het mogelijk is dat zijn dochtertje, dat hij in december samen met dj Wef kreeg, op zo’n jonge leeftijd al kan ‘twerken’.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Instagram | Beeld: Instagram, Peter Smulders