Ronnie Flex maakt einde aan alle geruchten over tweede kindje

Ronnie Flex is helemaal in de wolken met dochtertje Nori, maar toch leek dit geluk overschaduwd te worden. De geruchtenmolen draaide namelijk op volle toeren: kreeg de rapper nóg een kindje?

Realityster Nikki Ros beweerde van wel. Daar is ze inmiddels ook op teruggekomen, maar nu laat Ronnie voor het eerst van zich horen. Hij schrijft op Instagram: ‘Aan het einde van de dag wist ik dat het niet zo was en daarom reageerde ik ook niet tot nauwelijks.’

Schok

Om zijn punt duidelijk te maken, toont Ronnie een screenshot van een Whatsappgesprek tussen zijn team en de redactie van Shownieuws. De rapper vervolgt: ‘Het was wel een schok voor mijn familie en vrienden en voor wat ik het belangrijkste vind voor de moeder van mijn pasgeboren kind. Alsof we die stress kunnen gebruiken juist nadat we het zo goed en voorbeeldig doen met het co-ouderschap.’

DJ Wef

Ronnie kreeg met DJ Wef dochtertje Nori. De twee hebben geen relatie, maar het stel gaat als goede vrienden met elkaar om. De rapper plaatst regelmatig trotse foto’s van zijn kleine meid op Instagram.

Bron: Boulevard | Beeld: ANP