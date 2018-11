Ronnie Flex praat voor het eerst over babynieuws en onthult uitgerekende datum

Iedereen was verbaasd toen Ronnie onthulde vader te worden. Hoewel nog steeds niet officieel bekend is wie de moeder is in dit plaatje, zit Ronnie zelf op een roze wolk. Hij laat dan ook steeds meer los over zijn kleine spruit.

‘Ik droom er elke nacht over’

In RTL Boulevard vertelt hij: ‘Ik ben intens gelukkig natuurlijk. Vooral deze laatste dagen omdat het zo dichtbij komt, vind ik het heel erg spannend. Ik droom er elke nacht over. Dan word ik wakker en dan denk ik: is het nu zo ver, of niet.’ De geruchten gaan dat de moeder van zijn kindje de Haagse Wafae Kefi (24) is, ook wel bekend als dj Wef.

‘Ik ga het heel goed doen’

In hetzelfde interview onthult hoe lang het nog gaat duren voordat hij de baby kan verwelkomen. “Shit het duurt nog anderhalve maand. Ik vind het gewoon super spannend, maar ik weet dat ik het gewoon heel goed ga doen en heel toegewijd ga zijn.”

Gelukkig

Ronnie is vooral ook heel blij dat hij alles wat hij bereikt heeft nu kan gaan delen met iemand. “Ik word heel gelukkig van dat idee en ik denk dat het me heel veel motivatie gaat geven om nog harder te werken.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Story | Beeld: Hollandse Hoogte