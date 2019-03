Rosanna: ‘Niet alles wat je ziet bij Temptation Island is de waarheid’

We zijn maar al te blij dat we Temptation Island terug mogen verwelkomen als onze guilty pleasure op donderdagavond. Of de koppels dit jaar écht in de mist zullen gaan is nog niet duidelijk, al voorspellen de spannende previews niet veel goeds. Maar hoe betrouwbaar zijn die beelden nu eigenlijk? Volgens ex-deelneemster Rosanna helemaal niet.

Dat er gerommeld werd met de volgorde van de beelden was al eerder duidelijk tijdens de kampvuren. Maar nooit eerder sprak een van de deelnemers zich daarover uit. Ex-deelneemster Rosanna, die meedeed in 2017 en nog een keer aan Temptation Island VIPS in 2018 met haar vriend Niels, deelde op Instagram dat niet alles is wat het lijkt.

Opgezet spel

Na twee deelnames mogen we er wel op vertrouwen dat Rosanna Voorwald weet hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Ze krijgt dan ook regelmatig vragen over hoe het daar was en of het allemaal niet gewoon één neppe boel is. Een van haar volgers vroeg via Instagramstories: ‘Is alles op Temptation echt of worden er veel beelden verdraaid?’ Daarop gaf de ex-deelneemster dit antwoord:

Korreltje zout

‘Niet alles wat je ziet is de waarheid. De volgorde van beelden kloppen ook niet!’ antwoordt Rosanna. En ook huidige deelneemster Demi zegt dat niet alles is wat het lijkt: ‘Als je aflevering twee bekijkt zie je het moment dat ik ‘wat een gedrocht’ zeg. Niet in beeld, maar hoor je het mij wel zeggen. Ze hebben het zo laten lijken dat ik dus Demi voor gedrocht uitmaak, maar dat was voor die persoon die naast haar stond.’

Als we hun mogen geloven is onze geliefde entertainment show dus tóch niet zo echt als we stiekem allemaal hoopten. We nemen de beelden dus best met een korreltje zout, maar dat betekent niet dat de koppels geen scheve schaats zullen rijden dit seizoen!

Bron: Beautify