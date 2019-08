Rosanna: ‘Wij doen geen derde keer mee aan Temptation Island!’

Rosanna en Niels weten wel hoe ze moeten teasen. En nope, dan hebben we het niet over hun flirts met Alex of Fabiola. We hebben het over een eventuele derde (!) deelname aan Temptation Island. Zeiden ze vorige week nog dat driemaal scheepsrecht zou zijn, nu komt Rosanna daar op terug.

Want volgens haar ‘blaast de media alles op’ en peinst ze er niet over om mee te doen met ‘dat neppe bullshit programma.’

Dat terwijl ze vorige week nog een stuk subtieler klonk. Ze zei toen: ‘Het is wel mooi voor we gaan trouwen, om het nog even zeker te weten. De eerste keer ben ik de fout in gegaan, de tweede keer hij en ja de derde keer…’

Toch geven Rosanne en Niels beiden via Insta-stories regelmatig aan dat er over alles gepraat kan worden, zolang er maar een fiks bedrag tegenover staat. Ook blijft Rosanna sneren uitdelen naar de programmamakers. Afgelopen week hintten ze samen met ex-deelneemster Demi op een vlog waarin ze gaan vertellen over hoe heet er écht aan toegaat. Wij zijn benieuwd!

