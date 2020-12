Zo lief: Rose Bertram maakt geslacht tweede kindje bekend

In oktober maakten Rose Bertram (26) en haar geliefde Gregory van der Wiel (32) heuglijk nieuws bekend: het stel verwacht namelijk een tweede kindje. Vanaf dat moment heeft het model de nodige plaatjes van haar prachtig groeiende babybuik gedeeld, en inmiddels heeft ze ook onthuld of er een jongetje of meisje in groeit.

Tweede kindje Rose en Gregory

Met een schattige video op Instagram hebben Rose en Gregory het geslacht van hun tweede kindje bekendgemaakt. Te zien is hoe ze met hun dochter Naleya (2) op de bank zitten met een zwartkleurige ballon. Wanneer het drietal deze samen lek prikt, regent het roze confetti in de woonkamer. “Wij krijgen een meisje”, aldus de enthousiaste mommy to be in de camera.

Gender reveal

Onder het filmpje stromen de felicitaties en blije reacties binnen voor het mooie gezin. ‘Awwww zo leuk! Gefeliciteerd’, schrijft een fan. Iemand anders vult aan: ‘Zo schattig, gefeliciteerd.’ Gregory en Rose, die nu zo’n zeven jaar samen zijn, werden in 2018 voor het eerst ouders van dochtertje Naleya.

Zwangerschap

Het stel was bijzonder openhartig over de zwangerschap en rondom de bevalling. Zo deelde Rose vlak voor de geboorte al een foto zichzelf ín en Gregory áán haar ziekenhuisbed, met daarbij een statusupdate. “Het is begonnen. Nog maar drie centimeter te gaan.” Rose is in februari uitgerekend van haar tweede dochter.

