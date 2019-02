Rose Bertram reageert voor het eerst op Fyre Festival: ‘Ik was heel gechoqueerd’

Terwijl Andy King aka Mister Blowjob wordt omarmd door het grote publiek, liggen de modellen die meewerkten aan ’s werelds meest geflopte influencercampagne rondom Fyre Festival onder vuur. Zijn Bella Hadid, Hailey Baldwin, Kendall Jenner, Emily Ratajkowski en Rose Bertram schuldig aan het verspreiden van misleidende reclame? En nog erger, zijn ze schuldig aan het plegen van fraude? Rose Bertram reageert nu voor het eerst op het mislukte Fyre Festival.

Lees ook:

Mailbox van Mr. Blowjob is on ‘Fyre’: overspoeld met aanbiedingen van tv-netwerken

Vragenvuur voor Rose

Net als ruim 200 andere influencers en topmodellen postte ook Rose Bertram de inmiddels iconische oranje tegel. Bijschrift: ‘Excited to announce #fyrefestival. Join me there! @fyrefestival.’ Die tegel heeft het 24-jarige model inmiddels verwijderd, maar het reclamespotje waarin Rose schittert naast de andere topmodellen is voor altijd vereeuwigd. Om die reden blijft de vriendin van Gregory van der Wiel bestookt worden met vragen over the greatest party that never happened. Via een video reageert ze nu voor het eerst.

‘Why not?’

‘Aangezien het een goede line-up was, dacht ik ‘why not.’ Het was een klus met een vakantie erbij.’ En daar heeft Rose een punt. Want hey, wie zegt nu nee tegen een shoot met andere topmodellen als Kendall en Bella, op de Bahama’s (en waarschijnlijk inclusief een topsalaris)? Exact.

‘Er moet wel een plan zijn’

Toch begrijpt Rose niet hoe het Billy McFarland – de organisator – is gelukt om haar modellenbureau te laten instemmen met een shoot. ‘Je kunt niet zomaar naar een modellenbureau met de grootste modellen ter wereld gaan en zeggen: ‘ik wil jouw modellen voor een shoot.’ Dat gaat niet. Er moet wel echt een plan zijn.’

Hoe dan ook, het is Billy McFarland in ieder geval gelukt ’s werelds beste modellen te boeken voor zijn shoot. Pas toen Rose de documentaire zag, werd haar alles duidelijk. ‘Ik was sowieso heel gechoqueerd. Je doet een shoot net zoals alle andere shoots. Je weet eigenlijk niet dat het zo’n afloop krijgt. Toen ik de beelden terug zag, dacht ik: ‘de shoot was eigenlijk het festival.’

Lees ook:

Fyre Festival: inmiddels 160.000 dollar opgehaald voor lokale heldin Maryann

Om haar goodwill te tonen heeft Rose het linkje van de GoFundMe actie voor de slachtoffers gedeeld op haar social media-kanalen. Een nobel gebaar, maar volgens veel van haar volgers niet voldoende. Op haar Instagram-account reageren mensen met kritiek: ‘you could give the money that u received from this job to the people on the island. you promoted this festival by being there/posting about it’ en ‘If you are truly shocked please help to pay the people of bahama’s back!!’

Benieuwd naar de video waarin Rose over het fraudefestival spreekt? Die kun je hier bekijken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.