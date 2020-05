Zó zit dat dus: Roshina onthult interessante feitjes over Temptation Island

Dit seizoen van Temptation Island maakt – met alle extravagante koppels, verleiders en hun verbazingwekkende acties – de tongen los bij de kijkers. Van een vreemdgaande Arda(tion) tot een Zach die verward lijkt te zijn over het feit of hij nou een verleider is of gewoon een relatie heeft: het is iedere aflevering smullen geblazen. Toch zijn er ook een aantal dingen die je nog níét wist over het programma. Maar gelukkig hebben we daar Roshina voor.

Roshina, die geïnspireerd lijkt te zijn door de vijf feitjes van Arda, pakt op Instagram ook uit met wat interessante feitjes. Ze vertelt hiermee over zaken in de realityserie die het grote publiek nog niet wist over Temptation Island. En dat biedt ons weer een hoop inzichten.

De feiten van Temptation Island’s Roshina

Kampvuur-momenten duren meer dan een uur. Er moet vaak opnieuw gefilmd worden, bijvoorbeeld als er iets verkeerds gezegd wordt

De kandidaten zochten altijd ergens tussen 00.00 en 04.00 ’s nachts hun bed op na een avond feesten

Klokslag 8.00 uur kwam iemand van de productie iedereen wakker maken: iedere ochtend weer

Tijdens een kampvuur krijgen deelnemers altijd meer beelden te zien dan je op tv meekrijgt. De beelden die de heftigste reactie uitlokken worden vervolgens uitgekozen voor uitzending

Verleiders, productiemensen en personeel van de villa ruimen samen de rotzooi op de day-after op

De verleiders sliepen in eigen, gedeelde kamers

Er is niets fake of in scène gezet: wel ontbreekt er soms wat context

De deelnemers krijgen de afleveringen niet eerder te zien dan de rest van België en Nederland

Zo. Dan weten we dat ook weer.

