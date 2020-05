Arda was een spraakmakend type. Zach was een spraakmakend type. Elke was een spraakmakend type. Maar laten we niet vergeten dat Temptation Island’s Grigor ook absoluut een opvallend type was. Hij wilde koste wat het kost voor Roshina gaan, totdat Simone aankwam op het eiland. Bedonderde hij de boel? Roshina geeft nu voor het eerst haar mening over Grigor.

Met nog één laatste aflevering te gaan, kunnen we terugkijken op een vermakelijk seizoen van Temptation Island. Sterker nog, dit seizoen was stukken leuker dan het vorige. Naast Arda, Zach en Elke was er ook een subtiele hoofdrol weggelegd voor verleider Grigor. Hij was dominant aanwezig in Roshina’s aura en zelfs een tikkie bezitterig. Want zodra Roshina aan de praat raakte met andere verleiders was Grigor er als de kippen bij om die verleiders als een echte haan weg te sturen.

En zo gebeurde al snel dat Grigor in het verdomhoekje terecht kwam. Viel hij echt op Roshina of deed hij slechts alsof omdat hij een verleider is – en misschien omdat hij eigenlijk op mannen valt? Zelfs Karim sprak die gedachte al eens uit.

Roshina over Grigor

“Ik snap wel dat ze dat zeggen”, zegt Roshina nu, in gesprek met RTL Boulevard. “Grigor is op papier wel echt mijn type. Maar zodra hij begon te praten en bewegen, verloor ik mijn interesse.” En dus koos Roshina voor de dreamdate voor spierbundel Joris. “Iedereen was een beetje afgeschreven, en om de verleiding last minute nog een beetje aan te gaan was dat de enige jongen.”

Overigens is Roshina het niet helemaal met Karim eens betreft diens uitspraken over Grigor. “Ik vind niet dat als je vrouwelijke trekjes hebt, je meteen een andere geaardheid hebt. Het is niet aan mensen om dat te beslissen voor hem. Ik snap wel dat ze het zeggen, want hij is verzorgd en bezig met mode. Maar dat betekent niet automatisch dat je op mannen valt.”

“Er mist heel veel context voor de kijker, maar ook voor ons tijdens het kampvuur. Dat zorgt ervoor dat de reacties anders zijn, maar niets aan Temptation Island is nep. Het is té echt.”