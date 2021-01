‘Mr. Bean’-acteur Rowan Atkinson: ‘Cancel culture maakt me bang’

Wanneer je het vroeger oneens met iemand was, zei je er misschien eens wat van. Maar met de komst van sociale media gaat dat er heftiger aan toe en heeft het zelfs een naam: cancel culture. Veel mensen zien het als een steeds groter wordend probleem, en niemand minder dan Mr. Bean-acteur Rowan Atkinson spreekt zich daar nu over uit.

Cancel culture is een fenomeen waarbij een groep mensen zich massaal tegen een (bekend) persoon keert. Meestal is de reden iets wat die persoon heeft gezegd of gedaan, waar men het niet mee eens is. Het is eigenlijk een vorm van ‘calling out’, maar dan in héle grote getale. Het doel? De boosdoener wijzen op zijn of haar fout, om vervolgens hun macht af te nemen. Soms met het eind van diens carrière als resultaat.

Op oorlogspad

In een recent interview met Radio Times spreekt Rowan Atkinson zich nu uit over het fenomeen cancel culture. ‘Het probleem dat we online hebben, is dat een algoritme beslist wat we willen zien, wat uiteindelijk leidt tot een simplistische, binaire kijk op de samenleving. Hierdoor krijg je twee groepen: je bent voor ons of tegen ons. En als je tegen ons bent, verdien je het om gecanceld te worden’, aldus Atkinson.

Angst voor de toekomst

De normaliter zo grappige acteur vervolgt bloedserieus dat het juist zo belangrijk is om meerdere meningen te horen. ‘Maar wat we nu hebben is het digitale equivalent van de middeleeuwse menigte die door de straten dwaalt op zoek naar iemand om in brand te steken.’ Hij benadrukt dat cancel culture een groot probleem is. ‘Het vervult me ​​met angst voor de toekomst’, besluit de acteur.

“Mr. Bean” star Rowan Atkinson has weighed in on “cancel culture”: “It’s important that we’re exposed to a wide spectrum of opinion, but what we have now is the digital equivalent of the medieval mob roaming the streets looking for someone to burn.” https://t.co/69Gls9IObZ — Variety (@Variety) January 5, 2021

‘Vreemd soort fascisme’

Eerder sprak ook komiek Ricky Gervais zich al uit over hetzelfde onderwerp. Hij noemde het in een van zijn controversiële speeches tijdens de 77e Golden Globes Awards ceremonie een ‘nieuw soort fascisme’. ‘Mensen denken te weten wat je wel en niet kunt zeggen, en het is heel raar. Alleen omdat je beledigd bent, wil dat nog niet zeggen dat je gelijk hebt’, aldus Gervais.

