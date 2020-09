View this post on Instagram

Blijf je verwonderen. 💫 Het leven heeft je zoveel te brengen als je er voor open staat. Ook al verloopt het leven niet zoals je had gehoopt of in gedachte had, er is echt genoeg om voor te leven, om over te lachen, genoeg liefde om te geven en nemen. Je hebt geen keus welke uitdaging het leven je brengt, je hebt wél een keus hoe je met de situatie omgaat. Ik had dingen heel graag anders gezien. Ik zou nu bijna 6 maanden zwanger zijn als alles anders was. Zo is het simpelweg niet. Inplaats dat ik vragen stel als; waarom overkomt mij dit of wat heb ik verkeerd gedaan? Stel ik mezelf uplifting vragen zoals; wat kan ik uit deze situatie halen voor mezelf? Wat levert het mij op? Voor mij is het antwoord een verdiepingsslag op liefde. De onvoorwaardelijke liefde naar mezelf en ook de dingen die ik niet leuk vind aan mezelf want ook dat is deel van mij. Deze situatie heeft mij nog dichter bij mezelf gebracht en alles weer opgeschud zodat ik een nog een beter perspectief krijg van het leven en van wat er nu echt belangrijk is. Dus nogmaals. Jij hebt de regie in handen. Jij kiest! Choose wisely. 🙌🏼❤️