Rowena Baierl van Temptation Island VIPS is in verwachting

Rowena Baierl heeft heel leuk nieuws: de voormalig Utopia– en Temptation Island-ster is in verwachting. Dat maakt ze zojuist bekend op Instagram.

Vol trots houden de aanstaande ouders een foto van de echo vast en Rowena laat weten: ‘Met veel blijdschap mogen we het eindelijk zeggen. Wij verwachten ons eerste kindje. Heel dankbaar voor dit wondertje!’ In november verwachten ze hun eerste kindje.

Temptation Island VIPS

Rowena deed samen met haar mede-Utopiaan Ruud mee aan Temptation Island VIPS. Hoewel de relatie stand leek te houden ondanks alle beproevingen in het programma, ging het koppel een tijd later toch uit elkaar. ‘We zijn beide bezig met persoonlijke processen, waarbij we alle tijd en energie momenteel in onszelf willen steken’, liet de brunette destijds weten.

Nieuwe vlam

Ze is dan ook al enige tijd weer gelukkig met haar nieuwe vlam. In juni vorig jaar kondigde Rowena aan de liefde van haar leven gevonden te hebben. Verder laat ze maar weinig los over de toekomstige vader van haar kindje.